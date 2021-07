Lid van Servische delegatie legt positieve coronatest af op Japanse bodem

De persoon in kwestie testte positief in de luchthaven van Haneda en is meteen in isolatie geplaatst. De vier andere leden van de delegatie verblijven in een hotel in de buurt van de luchthaven.

De Servische delegatie zou normaal gezien op stage gaan in Nanto. Volgens plaatselijke media zou het trainingskamp uit voorzorg geannuleerd worden.