Rustdag op het EK, allerminst in de Tour. En dus schuiven er straks meer ex-wielrenners dan -voetballers aan in Villa Sporza. Met Wim De Coninck en onze commentator Peter Vandenbempt bespreekt Karl Vannieuwkerke de aankomende halve finales van het EK. Bondscoach Sven Vanthourenhout en Eddy Planckaert analyseren de loodzware veldslag in de Tour.