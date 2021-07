Italië wil Europese titel pakken, met Spinazzola als motivatiebron

Meer dan ooit is Italië van plan om het EK te winnen. Het moet een eerbetoon worden aan de geblesseerde Leonardo Spinazzola.

Italië speelt dinsdag tegen Spanje in het Wembley-stadion voor een plaats in de finale van het EK. Zonder Spinazzola, die zijn achillespees scheurde tijdens het duel in de kwartfinale tegen België.

"Ik vind het erg voor hem. Het enige dat we nu kunnen doen is hem trots maken en hopelijk kunnen we op het einde samen met hem vieren", zegt middenvelder Nicolo Barella.

Barella zegt dat het zware letsel een stevige rem zet op de vreugde in het Italiaanse kamp. "Het is een vreemde situatie, omdat je niet echt kon vieren."

Dinsdag verwacht Barella "een grootse partij in een fantastisch stadion, tussen twee heel gelijkaardige teams."

Spanje vernederde Italië in 2012 in de finale van het EK met 4-0, de derde titel op rij na het EK in 2008 en het WK in 2010.

Barella zegt dat vergelijkingen van het huidige Italiaanse middenveld met het Spaanse middenveld van toen, met Xavi en Andreas Iniesta, een extra motivatie zijn.

"Dat was een ongelofelijk middenveld, en wij hebben ook grote spelers. We hopen te realiseren wat zij hebben gerealiseerd", aldus Barella.