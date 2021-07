Indrukwekkende Doncic loodst Slovenië naar OS, Italië, Duitsland en Tsjechië gaan mee

Het is de eerste keer dat Slovenië zich plaatst voor het olympische basketbaltoernooi. In Tokio nemen ze het in de groepsfase op tegen Japan, Spanje en Argentinië.

Ook Duitsland, Italië en Tsjechië boeken ticket voor Tokio

In Split in Kroatië won Duitsland met 75-64 tegen Brazilië. Met 28 punten en 6 rebounds was Moritz Wagner, speler van Orlando Magic in de NBA, de grote ster bij de Duitsers.



In Belgrado won Italië van Servië met 95-102. Drie Italianen eindigden met meer dan 20 punten: Nicolo Mannion (24 punten), Achille Polonara (22 punten) en Simone Fontecchio (21 punten).



In Canada won Tsjechië de finale tegen Griekenland met 97-72. Patrik Auda was de topschutter bij Tsjechië met 20 punten. De Tsjechen plaatsten zich zo voor het eerst voor de Spelen. Bij de Grieken ontbrak sterspeler Giannis Antetokounmpo, met Milwaukee aan de slag in de play-offs van de NBA.





Acht landen waren al verzekerd van deelname aan de Spelen: gastland Japan en de zeven teams die hun ticket via het WK 2019 verdienden: Argentinië, Australië, Frankrijk, Iran, Nigeria, Spanje en de Verenigde Staten.

Het olympische basketbaltoernooi begint op 25 juli.