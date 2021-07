Felix Brych, de lakse ref in België-Portugal, leidt ook nog Italië-Spanje

Felix Brych was de gebeten hond na België-Portugal. Zijn optreden in de 1/8e finales blonk niet uit in doortastendheid. Portugal mocht volgens veel waarnemers al te veel zijn gang gaan, met fysieke schade bij de Belgen tot gevolg.

Maar de UEFA zag het anders en stelde Brych aan als ref in de kwartfinale tussen Engeland en Oekraïne. Die match, gisterenavond in Rome, leidde Brych dermate in goede banen dat hij er nu de halve finale tussen Spanje en Italië nog bijkrijgt.

Het zal dinsdagavond in Londen de 4e EK-match van Brych zijn. Hij leidde in de groepfase ook al Nederland-Oekraïne en Finland-België.

Brych is bezig aan zijn tweede EK, na 2016. Hij was er ook al bij op de WK's 2014 en 2018.