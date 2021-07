De tactische analyse van België-Italië: "Een déjà vu van het EK 2016"

Afscheidsreportage

"Er staat toch iemand aan de zijlijn?"

"Hoge druk zetten is energievretend, ja. Maar we hebben 5 wissels. Dus excuses zijn er niet op dat vlak. Ik zag Thorgan Hazard, een speler die aanvallend moet spelen om tot zijn recht te komen, in de 75e minuut nog altijd op de linksback staan."

Boeckx: "We hebben alleen maar cynisch gevoetbald en op de counter geleund. Dat is een kwaliteit, maar niet onze kwaliteit. Je moet het met balbezit doen en jouw wingbacks hoog krijgen."

"Tactische déjà vu van EK 2016"

"Iedereen kon zien wat de problemen waren. Je had perfect kunnen ingrijpen, zeker tijdens de rust, maar dat is niet gebeurd. Als coach aan de zijlijn heb je dat zelf soms niet in de gaten. Maar je bent met een hele technische staf, met iemand die boven ook nog eens in de tribune zit..."

"Martinez zal eerst goed willen analyseren"

Roberto Martinez gelastte een dag na de uitschakeling een aangekondigde persconferentie af.



Messoudi: "Hij is ook technisch directeur, een reden te meer om aanwezig te zijn. Misschien is het teleurstelling, ofwel wil hij eerst goed analyseren, ofwel is hij bezig met een club. Al zou ik dat laatste zeer bizar vinden."

Defour: "Op tijd en stond zal Martinez zijn uitleg wel geven. Een dag na een uitschakeling is het nog altijd moeilijk om op netelige vragen te antwoorden. Hij wil zijn teleurstelling eerst een plaats geven, denk ik."

Youri Mulder: "Die persconferentie een paar uur op voorhand afblazen geeft voeding tot speculatie. Namelijk: gaat Martinez misschien stoppen bij België? Stel: hij wil een club gaan trainen... Die opties zijn er, dat kan niet anders, want hij heeft het geweldig gedaan bij België."

Messoudi: "Over tactiek kun je discussiëren. Maar wat veel mensen bijblijft zijn de late vervangingen van Martinez en dat hij misschien niet de spelers ingebracht heeft die nodig waren. Misschien beseft hij dat nu door de kritiek die er geweest is. Misschien is daarom de persconferentie uitgesteld."

Karl Vannieuwkerke vroeg of Martinez een Europese topclub zou kunnen coachen. Mulder: "In Barcelona wordt wel eens iets gezegd over Martinez. Hij is een Cruijff-adept. Wat dat betreft is dat misschien iets dat in de toekomst zou kunnen gebeuren."

Zou er - op dit moment - een betere Belgische bondscoach zijn dan Roberto Martinez? Defour: "Neen." - Boeckx beaamt: "Neen. Ik hoop en denk dat Martinez blijft. Hij doet goed werk. Ik denk dat zijn Belgische verhaal nog niet geschreven is."

Defour: "Martinez heeft als technisch directeur heel veel professionaliteit in de KBVB gebracht. Hij heeft die structuur ten goede veranderd. Hij heeft de Rode Duivels op een heel positieve manier laten voetballen. Nu was het zakelijker en was het gewoon minder. We zijn op een heel goed Italië gebotst."

Mulder: "Zou Thierry Henry geen goeie bondscoach zijn?..."

"Tot nader order is Martinez nog altijd de Belgische bondscoach en gaan we nu misschien wel te ver in onze speculaties", rondde Karl Vannieuwkerke het topic af.