De Gendt over abrupte wissel: "Contract uitdoen en tijd voor iets anders?"

"Ik heb gisteren de waardes geduwd van in een ontsnapping, alleen ben ik op 28 minuten geëindigd. Maar ik voel me even moe als na een vlucht", vertelde De Gendt vanmiddag.

"Eens moet de dag komen waarop de jongeren beter zijn, maar ze doen het gewoon heel abrupt. Normaal is dat geleidelijk, nu pakken ze ineens alles over en duwen ze de ouderen naar achteren."



"Dat is een harde vaststelling, maar het is niet anders. Ik kan niet verbeteren. Als ze te rap rijden, dan moet ik me daar bij neerleggen. Ik kan proberen en hopen op een superdag, maar als dat niet is, dan is het niet..."



"Dan moet ik mijn conclusies trekken, mijn contract uitdoen en daarna is het tijd voor iets anders. Als ze beter zijn, dan is het zo."



"Ik ben nu 34 en zal 36 zijn op het einde van mijn contract. Ik zal niet ineens nog 5 procent verbeteren, tenzij ik me met foute dingen bezig hou, maar dat zal ik niet doen."