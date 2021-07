De blik van Kragh Andersen naar Pogacar: "Is dit een verschijning?"

Mathieu van der Poel is dan wel zijn leiderstrui kwijt, de Nederlandse klasbak is natuurlijk een van de figuren die deze Tour tot dusver zo aantrekkelijk gemaakt hebben.

Of hij dat ook in de tweede week nog zal doen, is een vraagteken. Van der Poel wil schitteren op zijn mountainbike op de Olympische Spelen in Tokio en de Tour vroegtijdig verlaten lijkt de meest verstandige keuze. Doet hij dat morgen (maandag) al tijdens de eerste rustdag?

Christophe Vandegoor maakt in De Ochtend op Radio 1 vooral een praktische denkoefening: "Als ik kijk naar wanneer de Sporza-ploeg naar Tokio vliegt: die tickets zijn al heel lang vastgelegd. Je kunt niet zomaar een ticketje naar Japan boeken."

"Dat lijkt nu misschien heel lullig, maar het mag een concrete aanwijzing zijn. Ik probeer het vanuit een praktisch standpunt maar tastbaar te maken. Tenzij ze natuurlijk meerdere tickets voor het vliegtuig gereserveerd hebben."

"Van der Poel zei zaterdagavond wel al lachend dat hij tot in Parijs wilde gaan, maar voor zijn volgend doel - een olympische medaille - moet hij aan zijn lichaam denken, aan de nodige rust."

"Helemaal tot in Parijs gaan lijkt iedereen vanop een afstand geen goed idee. Maar misschien pakt hij volgende week bijvoorbeeld nog zo'n potentiële waaieretappe in de Provence mee? Alleen hijzelf weet het."

