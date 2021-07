CEO Peter Bossaert spreekt vertrouwen in Martinez uit: "Er is geen probleem"

Sinds de nederlaag tegen Italië afgelopen vrijdag reageerde nog niemand van de Belgische voetbalbond op de uitschakeling. Ook het geplande persmoment met bondscoach Roberto Martinez van gisteren werd afgeblazen.

In een gesprek met onze redactie spreekt CEO Peter Bossaert voor het eerst. "Morgen beginnen we al aan de voorbereiding voor de wedstrijden in september en oktober", klinkt het. "Roberto Martinez is daar bij. Er volgt geen officieel communicatiemoment meer, maar er is geen enkele reden om de staff te wijzigen."