Villa Sporza kaartte zaterdagavond duchtig na over de kwartfinales. Steven Defour, Frank Boeckx, Youri Mulder en Mo Messoudi spraken er onder andere over de stijgende marktwaarde van Joakim Maehle, maar net zo goed over de opvolging van Frank de Boer als Nederlands bondscoach.

"De grond zakte onder mijn voeten weg"

First things first. De EK-exit van België ligt heel wat mensen zwaar op de maag. Ook enkele analisten van Villa Sporza hebben het verwerkingsproces nog niet achter de rug. Frank Boeckx: "Ik heb de uitschakeling nog niet verteerd. Toen ik naar de VRT reed, had ik een heel ander gevoel dan de voorbije dagen, ook al is het niet meer dan terecht dat de Belgen uitgeschakeld zijn." Mo Messoudi: "Hetzelfde bij mij. Het is altijd leuker met de Belgen in het toernooi. Het was moeilijk om van start te gaan met Tsjechië-Denemarken, om die focus meteen te hebben. Maar we hebben ons er doorgesleurd." Karl Vannieuwkerke bleek het ook even lastig te hebben. "Na de match vrijdagavond laat had ik het gevoel dat ik me ermee had verzoend, maar toen ik zaterdagochtend opstond, zakte de grond onder mijn voeten weg", zei de gastheer. Boeckx: "Ik begrijp dat. Ik ben vrijdag vrij goed gaan slapen en heb er niet te veel over nagedacht. Maar zaterdagochtend was ik slecht gehumeurd en kortaf."

"Genk zal er nog een aardig bedrag voor krijgen"

Joakim Maehle gooit - in tegenstelling tot de Rode Duivels - wel hoge ogen op het EK. De Deen maakt grote sier, individueel en met zijn ploeg. Denemarken schakelde Tsjechië uit en staat in de halve finales tegenover Engeland. "Genk kan aan Maehle (ex-Genk en nu Atalanta, red) nog geld verdienen. Het beschikt over 12,5% op de doorverkoop. Zijn marktwaarde stijgt met de minuut", gooide Karl Vannieuwkerke op. Steven Defour: "Maehle is voor mij een van de verrassingen van het toernooi. Zijn statistieken als wingback zijn fantastisch." "Hij is altijd gevraalijk, komt in de 16. Hij heeft het ideale profiel voor de Premier League, om daar de lijn af te gaan. Ik denk dat Genk nog een aardig bedrag voor hem zal krijgen."

Sterling en Shaw kunnen de analisten bekoren

De linkerflank van Engeland marcheerde goed in de kwartfinale tegen Oekraïne. De Engelsen hakten hun tegenstander met een droge 4-0 in de pan.

Boeckx: "Voor mij is Sterling de Man van de Match. Hij was altijd gevaarlijk met zijn acties. Hij schakelde zijn mannetje uit, behield het overzicht en knapte ook zijn verdedigende werk op. Shaw, achter hem, was ook goed. Die tandem zat heel goed in de wedstrijd."

"Van Gaal is kandidaat 1, 2, 3, 4 en 5 bij Oranje"

Intussen zoekt Nederland een opvolger voor Frank de Boer. "Een paar mensen hebben zich afgemeld", weet Youri Mulder. "Daarbij Henk ten Cate, die assistent was bij Chelsea en Barcelona. In het Midden Oosten trainde hij de afgelopen jaren enkele clubs." "Louis van Gaal is nog in de running. Eigenlijk is hij kandidaat 1, 2, 3, 4 én 5. Ik hoor dat Van Gaal het zelf wel zou willen doen." Zou het geen idee zijn om een vrouw aan te stellen als bondscoach van een mannenteam? Boeckx: "Het voetbal loopt daarin achter. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er zodanig veel mannentrainers zijn en dat het vrouwenvoetbal nog niet zo ver staat als mannenvoetbal." "Plus: als je bondscoach wil worden van een ploeg als Oranje, dan moet je de bagage hebben van de coaching van topwedstrijden. Dat hebben de dames - helaas - nog niet." Mulder: "Ik zou eerst een vrouw al eens aanstellen bij een club. Het beweegt langzaam in die richting, ook in Engeland. Dat is een goeie zaak."

