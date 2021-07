"De zwakke schakel bij Engeland heet nu toch weer Jordan Pickford"

Engeland speelde zijn kwartfinale zaterdagavond in Rome, waar duizenden Engelsen erin geslaagd waren het stadion te betreden.

Nochtans gold een strenge quarantaineplicht van 5 dagen voor wie vanuit Groot-Brittannië in Italië binnenkwam.

"Ondanks de politiecontroles waren er toch vijf- of zesduizend Engelsen", zeggen de Sporza-commentatoren.

"Hoe ze het geflikt hebben, geen idee, want er is zoiets als de Delta-variant. En ze deden allesbehalve hun best om zich er incognito tussen te mengen."



Wat er ook van zij: Oekraïne was niet meer dan een simpel tussendoortje voor Engeland. In de halve finales wacht Denemarken. Het is een match die weer op het eigen Wembley plaatsvindt, een voordeel dat niet te ontkennen valt.

Stef Wijnants: “Als er in Wembley 60.000 mensen zitten en met de wetenschap dat Engeland nog geen enkel doelpunt en nauwelijks kansen tegengekregen heeft op dit EK: begin er maar aan!”

Filip Joos: "Hun zwakste punt is toch wel hun keeper. Pickford maakte tegen Oekraïne een enorme fout bij het wegwerken en je zag meteen hoe hard dat op hem drukte."

"Pickford is een goeie lijnkeeper, maar heeft het slechtste save-percentage in de Premier League, de meeste fouten, de meeste goals op zijn kap, er was dat voorval met Virgil van Dijk (de Nederlander liep na een actie van Pickford een zware blessure op, red). Hij is een ongeleid projectiel…"



Wijnants: "Toch heb ik me verzoend met de Engelsen, want ik had eerder een probleem met hun statische voetbal. Maar je maakt er 4 in de kwartfinale, ook al is het tegen Oekraïne, en je hebt nog altijd geen enkel doelpunt binnen. Dus ik denk dat Denemarken en de mogelijke tegenstander in de finale er een hele kluif aan zal hebben."