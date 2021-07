Wout van Aert: "Als ik me goed voel, waag ik mijn kans voor geel"

"Ik heb gisteren naar de match van de Belgen gekeken, helaas met slechte afloop, en heb daarna goed geslapen. Ik sta er nog goed voor voor de gele trui en na de pech voor Primoz moeten we nu de kansen grijpen die zich nog aandienen. Geel is zo'n mooi doel."

"Ik kan erom lachen dat de mensen daar in geloven, ik beschouw het vooral als een compliment." Van Aert antwoordde met een kwinkslag dat hij dan wel in 1 dag met een crashdieet 10 kilogram zou moeten verliezen. "Dat dieet is helaas niet gelukt", grapt hij bij Renaat Schotte.

Zeeman: "Alles aan doen om Wout in het geel te krijgen"

Ploegleider Merijn Zeeman bevestigt dat Wout van Aert momenteel plan-A is bij Jumbo-Visma. "We gaan er alles aan doen om Wout in het geel te krijgen. Maar als Mathieu er vol voor gaat, behoudt hij het geel, want hij rijdt op zo'n hoog niveau. De vraag is wel hoelang hij wil vechten met het oog op zijn andere doelen?"

Met Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma nog een wisselkopman, die het mogelijk wel 3 weken kan uitzingen. "Met Jonas hebben we een langetermijnplan. Het is zijn eerste Tour en we gaan hem geen druk opleggen. Hij krijgt een mooie kans om te zien hoe ver hij kan komen. Maar we weten niet of een klassement realistisch is."

Heeft de ploeg Primoz Roglic dan al helemaal opgegeven voor deze Tour? "Hij zal het de komende 2 dagen laten lopen om te kunnen herstellen, al is dat relatief. Op de rustdag kijken we dan of er nog kansen zijn in het 2e deel of dat het verstandiger is om af te stappen en nieuwe doelen te stellen."