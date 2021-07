Verdedigt Van der Poel geel in de bergen? "Ik ga mezelf niet forceren"

"We wachten de koers af en als het rustig wordt - wat ik niet verwacht - is het misschien mogelijk. Maar ik ga er niet van uit."

"Het zal moeilijk worden om straks ook nog in het geel te staan. (aarzelt) Ik heb al een mooie week achter de rug en er komen nog mooie doelen aan. Ik wil mezelf niet forceren."

"Of deze regen een godsgeschenk is voor mijn ambities voor het geel? Dat weet ik niet. Een vlakke rit zou dat nog meer geweest zijn", lacht Van der Poel.

Mathieu van der Poel verbaasde al jan en alleman door zijn gele trui met succes te verdedigen in de tijdrit en ook de eerste overgangsrit overleefde hij, ook al kostte dat heel wat krachten. Toch stond hij weer fris als een hoentje aan de start in Oyonnax, in de motregen.

Meurisse: "Nu kapotrijden gaat ten koste van Tokio"

Xandro Meurisse ontpopte zich gisteren tot de gedroomde knecht voor Mathieu van der Poel. Ook nu zal hij hem in de bergen moeten bijstaan. "Het zou kunnen dat het zijn laatste dag in het geel wordt, maar het kan ook zomaar zijn dat hij er morgen ook nog bijneemt."

"Mathieu is in zeer goeden doen, ook bergop. Maar hij zit nog altijd met Tokio in zijn achterhoofd. Hij kan zich hier wel alle dagen kapotrijden voor die gele trui, maar dat gaat dan ten koste van zijn conditie voor Tokio."

"We zien wel hoe het vandaag uitdraait. Het is geen aankomst bergop, dus als hij met een kleine achterstand bovenkomt, kan hij met zijn daaltechniek misschien toch nog terugkomen. Het zou mooi zijn voor de ploeg, maar het hoeft niet per se."