Van Avermaet, Vansevenant en Benoot in selectie voor olympische wegrit

Dat Remco Evenepoel (21) en Wout van Aert (26) de speerpunten zouden worden voor Tokio, was al langer duidelijk.

Het duo neemt de tijdrit voor hun rekening en deelnemers aan het werk tegen de klok moeten ook verplicht starten in de wegrit.

Bondscoach Sven Vanthourenhout had dus nog 3 vacante plekjes en de keuze is gevallen op titelverdediger Greg Van Avermaet (36), Tiesj Benoot (27) en Mauri Vansevenant (22).

Het trio Van Aert, Van Avermaet en Benoot bereidt de wegrit momenteel voor in de Tour de France, ploegmaats Evenepoel en Vansevenant vertoeven op hoogtestage in Livigno.

5 jaar geleden pakte ons land verrassend goud in de wegrit in Rio de Janeiro. Van Avermaet beleefde er zijn hoogdag met dank aan ploegmaats Philippe Gilbert, Tim Wellens, Serge Pauwels en Laurens De Plus.

De olympische wegrit bij de mannen wordt op 24 juli gereden (vrouwen: 25 juli), de tijdritten bij de mannen en vrouwen vinden op 28 juli plaats.