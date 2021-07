Tadej Pogacar haalt verwoestend uit en blinkt in het geel: "I just took off"

Was Tadej Pogacar met dit plannetje opgestaan? "Vanmorgen zei ik gewoon: we zien wel hoe het gaat", bleef hij bescheiden na zijn gele raid.

"De start was superlastig. Er reden overal renners. Ik zat nu eens mee in een vlucht, dan weer niet. Het was echt hard voor iedereen."

"Op het einde voelde ik me goed in de regen. Ik zei tegen mijn ploegmaats: laten we de koers openbreken en dat hebben we gedaan."

Onder meer Brandon McNulty en Davide Formolo leverden maatwerk af. "Toen ik zag dat iedereen aan het afzien was, heb ik aangevallen. I just took off."

"Ik ben vrij gelukkig, ja", gniffelde de Sloveen nog. "Gisteren heeft mijn ploeg hard gewerkt. We werden aangevallen en de rest dacht ons te breken als team."

"Ik dacht dat er vandaag een herhaling zou volgen, maar de concurrentie zag af na de inspanningen van gisteren en door de koude."

"Of Tadej Pogacar nu mijn grootste rivaal is? Ja, ja", lachte de gele trui om het grapje.

"Ik sta in het geel en we zijn voorbereid om die trui te verdedigen, want we hebben bewezen dat we supersterk zijn."