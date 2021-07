Quintana houdt woord en laat snel lopen: "Ga nog altijd voor een ritzege"

In een nog niet eens zo ver verleden veroverde de jonge Nairo Quintana de Tour de France stormenderhand. Een nieuw wonderkind leek geboren, maar na 2 tweede plaatsen in de eindstand (2013 en 2015) viel hij stil.

Gezondheidsproblemen achtervolgen de nu 31-jarige Quintana al een aantal jaar. Een valpartij in de Tour van vorig jaar zindert nog altijd na in zijn lichaam. In die mate zelfs dat hij nog voor de start van deze editie aankondigde niet voor het klassement te gaan.

Dat Quintana het in de eerste de beste heuvelrit al meteen laat lopen, mag dus geen verbazing wekken. "Ik had ook gewoon geen goeie benen", geeft hij eerlijk toe. "Ik heb toch proberen aan te klampen, maar in de finale verloor ik dan toch voeling met het peloton."

"Maar ik neem deze wedstrijd dag per dag. Ik hoop dat ik ooit eens een betere dag zal kennen en dat ik dan kan meedoen voor een etappezege."

Met een 4e ritzege zou Quintana de meest succesvolle Colombiaan in de Tourgeschiedenis worden, een record dat hij nu nog deelt met Lucho Herrera en Santiago Botero.