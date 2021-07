Na Wimbledon richt Mertens zich op Spelen: "Nadenken of ik iets moet aanpassen"

Elise Mertens sneuvelde gisteren in twee sets tegen Madison Keys in het enkelspel. De 25-jarige Limburgse heeft naar eigen zeggen iets om over na te denken de volgende dagen. Al speelt ze wel eerst nog het dubbelspel.

"Het tennis is duidelijk geëvolueerd. Er wordt alsmaar harder geslagen en dus moet je iedere korte bal meteen afstraffen", analyseerde Elise Mertens na haar nederlaag.

"Dat zijn zaken waar ik na het dubbel hier op Wimbledon zal moeten over nadenken, of ik eventueel bepaalde zaken in mijn spel moet aanpassen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om kracht bij te kweken, omdat het een grote belasting vormt voor het lichaam en de spieren stijf en de benen zwaar kunnen worden. Maar het is duidelijk het moment om daaraan te werken."

Na Wimbledon heeft Mertens een tweetal weken om de rest van het seizoen voor te bereiden. De volgende afspraak is de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus), vooraleer ze de Amerikaanse tournee aanvat met de US Open eind augustus.

"We vertrekken 17e of 18e juli naar Tokio, waar we de voorbereiding ter plaatse voortzetten", vervolgde Mertens. "Ik zal daar vooral samen trainen met Alison Van Uytvanck voor het dubbel. Ik hou ervan op hardcourt te spelen. Het is ook op die ondergrond dat ik mijn beste resultaten tot nog toe heb behaald.

Er zijn enkele belangrijke afwezigen (Halep, Serena Williams), maar als we voor België spelen dan geven we ons volledig van de eerste tot de laatste slag. Het zijn voor mij bovendien de eerste Spelen. Het zal dus een nieuwe ervaring worden."