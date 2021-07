Moment van Karl: Van der Poel maakt jonge fan dolgelukkig: "Le bidon du maillot jaune!"

Net als de hele wielerwereld werd Karl Vannieuwkerke ontroerd door het gebaar van Mathieu van der Poel. "De eerste Tourweek was geweldig, mede te danken aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ze zijn allebei grote geschenken voor het wielrennen."

"Ze zijn allebei heel genereus in de inspanningen en ook allebei heel genereus in het contact met de fans. Dat is vandaag weer gebleken."

"Op een van de beklimmingen stond een jongetje smekend langs de kant en Mathieu gaf zijn drinkbus. Dan zie je het ongeloof op het gezicht van het jongetje. "Le bidon du maillot jaune!" Het zijn kleine dingen die kleine jongens heel gelukkig maken."