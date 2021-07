Johan De Muynck na ritzege van Dylan Teuns: "Olympische selectie is te vroeg gemaakt"

"Noem eens 5 Belgen die kunnen wat Teuns kan"

Dylan Teuns gooide hoge ogen in de eerste bergrit in de Tour en dus borrelde ook in Villa Sporza Tour de vraag op of de renner van Bahrein-Victorious geen wapen was geweest in de olympische selectie voor Tokio.

Het parcours van de olympische wegrit heeft toch ook 5.000 hoogtemeters en uitgerekend zaterdag werd het Belgische vijftal bevestigd: Remco Evenepoel, Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot en Mauri Vansevenant.

Johan De Muynck, in de Giro van 1978 de laatste Belgische winnaar van een grote ronde, vindt het een gemiste kans. "Het was een prachtig nummer van Teuns, er zijn weinig Belgen die hiertoe op dit moment in staat zijn. Ik wil geen kritiek geven op de selectie, maar ik denk dat ze een beetje te vroeg gemaakt is. Noem mij eens 5 Belgen die zoiets kunnen."

Serge Pauwels, Development Coach bij de Belgische wielerbond maar ook assistent van bondscoach Sven Vanthourenhout, counterde. "Wij hebben vanaf januari heel direct met de renners gecommuniceerd en duidelijk gemaakt dat we op tijd een selectie wilden maken. "

"Alle renners gingen daar ook mee akkoord en waren zelfs vragende partij. Nu kan je wel zeggen dat Teuns erbij moest zijn, maar wat hij nu toonde, heeft hij tot voor de Tour niet laten zien. Het is heel belangrijk om de twee kopmannen goed te ondersteunen en de drie die meegaan zullen dat perfect kunnen doen."