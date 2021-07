Hard verdict van Vandenbempt: “Wat lieten Duivels na op dit EK? Helemaal niets”

“Op het middenveld zijn we op technisch vlak afgetroefd, eveneens in intensiteit. Dit is anders dan na Wales 5 jaar geleden, toen het niveau van de opponent zeer binnen bereik lag.”

DNA verloochend

“Kijk, het is perfect mogelijk dat je uitgeschakeld wordt door Italië op een EK. Maar ik vind het een enorme teleurstelling wat de Belgen de voorbije weken hebben laten zien. 3 jaar geleden veroverden we de wereld met onze manier van voetballen. Morgen vertrekken we naar huis en stel je de vraag: wat hebben de Duivels nagelaten op dit EK? Niets eigenlijk.”

“België heeft het DNA waarmee het wereldwijd geliefd werd in Rusland verloochend. Na de eindzeges van Portugal (op het EK) en Frankrijk (op het WK) dachten we alleen op een cynische manier een prijs te kunnen pakken. Zonder schoonheidsprijzen te winnen. Wel, Italië bewijst het tegendeel.”

Gouden Generatie zonder beloning

“Het is wel duidelijk geworden dat we geen absolute topploeg hebben als er enkele sleutelspelers ontbreken. We hebben geen 10 spelers van wereldklasse, wel maar een stuk of 5. De zorgen die sommige Duivels hadden in de aanloop naar dit EK zijn er toch te veel geweest. De Bruyne was zichzelf niet en Hazard verkeerde niet in topvorm”

“Richting het WK in Qatar eind 2022 zullen we sowieso voorzichtiger zijn in het formuleren van onze ambities. Ik denk - en hoop - dat dat bij de Duivels zelf niet het geval zal zijn. Met Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku zullen we nog over spelers beschikken die het niveau hebben om mee te strijden. Maar het is al gebleken dat ver geraken niet altijd evident is.”

“De toekomst van Martinez? Uiteraard is er kritiek als je met een Gouden Generatie niet verder geraakt dan de kwartfinale. De vraag zal zijn: is de chemie nog goed tussen de spelers en de bondscoach? Ik denk wel dat dat het geval is. Bovendien is het maar de vraag welke beschikbare trainer beter zou doen. Fans die nu kritiek hebben op Martinez slapen er maar beter eerst een nachtje over.”