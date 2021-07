Geraint Thomas na een dag afzien in de bergen: "Impact van val is groter dan gedacht"

Geraint Thomas ontwrichtte zijn schouder bij een val in de derde etappe, maar zette desondanks de voorbije dagen dapper door. Vandaag ging het licht evenwel bijzonder snel uit bij de Tourwinnaar van 2018. Toen het peloton al vroeg in de rit in tweeën brak, raakte Thomas verzeild in het tweede deel.

"Ik heb geprobeerd om de gevolgen van mijn valpartij te negeren, maar die val heeft toch een grotere tol geëist dan ik dacht. Je kan altijd wel een aantal dagen doorbijten en jezelf moed inspreken dat het beter zal worden."

"Maar vandaag was het een bijzonder zware rit, met een pittige start. Ik raakte meteen achterop en wist dat het voorbij was. Het was een regenachtige dag, op harde wegen, ik had geen schijn van een kans om terug te keren."

In de algemene stand staat Thomas nu 45e op 36'03" van Tadej Pogacar. "Na al het harde werk sinds begin dit jaar is dit natuurlijk niet wat ik wou. Dit komt bijzonder hard aan. Ik heb heel veel opofferingen moeten doen om hier te raken. Maar goed, ik heb het overleefd en morgen is een nieuwe dag."