Engelse bondscoach doet opvallende oproep: "Tijd om het land te verenigen"

Het waren niet de meest onbewogen jaren voor Engeland. Denk maar aan de Brexit, de omstreden aanpak van de coronapandemie, de perikelen in het Britse koningshuis en onrusten door racisme.

Dat laatste sijpelde zelfs sterk door naar het Engelse voetbal. Knielen of niet was voor de start van het EK hét grote vraagstuk bij "The Three Lions". Door de sportieve successen is het thema evenwel naar de achtergrond verdreven.

Gareth Southgate richtte zich na de overwinning tegen Oekraïne dan ook tot de hele natie. "We hebben enige tijd veel verdeeldheid gekend in ons land. En ik weet dat avonden zoals deze iedereen samenbrengen - gemeenschappen en families."

"Het is tijd dat het land zich verenigt, punt. Als het team daarvoor een katalysator kan zijn dan is dat een fantastische zaak. Soms moeten we ons herinneren wat voor een sterk land en eiland we zijn. We hebben geweldige kwaliteiten."