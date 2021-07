EK-Tribune #18: "Mag ik iets positiefs zeggen? Ik vond Doku geweldig"

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de match tussen de Belgen en de Italianen. We pikken enkele quotes uit deze podcast uit, de rest kan je op je gemakje beluisteren.



Eddy Demarez: "Als je 2 grote kansen krijgt op dit niveau, moet je er minstens 1 afmaken. En dan doe je mee en heb je minstens verlengingen."

Eddy Snelders: "In de tweede helft val je op de Italianen, en ik dacht dat het niet meer bestond in de nieuwe generatie, maar het lijkt toch in de genen te zitten. Ze staan voor, ze willen het consolideren. Dus ze kruipen terug.”

Eddy Snelders: "Als je nu terugkijkt, hebben we eigenlijk geen enkele goeie wedstrijd gespeeld. We zeiden dan altijd dat we zuinig en efficiënt waren, maar nu is het nodig en doe je het niet. Dat is wel een pijnlijke vaststelling.”



Eddy Demarez: “Mag ik ook iets positiefs zeggen? Doku heeft vandaag bewezen dat hij meer moet spelen. Ik vond hem geweldig.”