Dylan Teuns: "Mijn opa overleed vlak voor de Tour, deze was voor hem"

2 jaar na zijn zege op La Planche des Belles Filles mocht Dylan Teuns opnieuw zijn armen in de lucht gooien in de Tour. "Het was een moeilijk jaar tot nu toe. Ik kwam nooit dicht bij mijn doelen, nu kan ik eindelijk eens vieren."

"Tactisch was het geen gemakkelijke koers. Het was een nerveus begin, we moesten veel proberen om met een groep weg te geraken. Wout (Poels, zijn ploegmaat) mikte op de bolletjestrui en ging solo. Daardoor zat ik in een zetel en hoefde ik niet mee te werken."

"Op de voorlaatste klim was ik een beetje ongerust, omdat ze vanaf de voet heel snel gingen. Ik kon hen moeilijk volgen, maar keerde uiteindelijk toch nog terug. Als ik op de top een minuutje voorsprong heb, moet ik het kunnen halen, dacht ik."

Bij zijn zege op La Planche des Belles Filles vroeg Teuns zijn vriendin ten huwelijk, maar ook nu was het een extra emotionele zege. "Dit is een eerbetoon voor mijn opa, die vlak voor de Tour overleed."

"Twee dagen voor ik naar de Tour moest vertrekken, was zijn begrafenis. Die laatste 10 kilometer waren heel emotioneel. Daarom wees ik ook naar de lucht aan de finish. Ik hoop dat hij trots op mij is."