Dylan Teuns in de voetsporen van Van Impe: "Maar La Planche schat ik hoger in"

Dylan Teuns is blijkbaar een man die er geen gras over laat groeien. In 2019 sloeg hij, in zijn eerste Tourdeelname, meteen toe in de eerste bergrit, op La Planche des Belles Filles. Ook in 2021, in zijn tweede Tour, is het in de eerste bergrit meteen raak voor Teuns.

"Die eerste zege vind ik nog net iets mooier, omdat het op zo'n iconische manier was", zegt Teuns. "Ik ben ook de enige die op de "Super Planche" (met een extra stukje onverhard) heeft gewonnen."



Hij treedt met zijn 2e bergritzege in de voetsporen van Lucien Van Impe, die in 1983 zijn laatste van 9 bergritten in de Tour wist te winnen, een klimtijdrit naar Avoriaz. Sindsdien slaagde geen enkele Belg erin meer dan 1 bergrit in de Tour te winnen.