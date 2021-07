Dubbel gevoel en record voor Doku: "Ontgoocheld, maar blij dat ik kans kreeg"

"Ik ben tevreden dat ik voor gevaar kon zorgen. Ik heb geprobeerd het team te helpen. Het is echt jammer dat Eden niet kon spelen. Het is toch anders wanneer hij op het terrein staat."

Naast de persoonlijke glorie, was er ook de collectieve uitschakeling. Zorgt dat voor een zure nasmaak? "We zijn echt heel erg ontgoocheld na deze nederlaag", zei Doku.

De 19-jarige Rode Duivel bracht zijn ploeg opnieuw in de wedstrijd door een penalty uit te lokken vlak voor rust. "Wie me kent, weet dat ik niet voor niets val. Als ik rechtop kan blijven staan, dan doe ik dat."

Na het fluitsignaal was Doku duidelijk ontgoocheld en werd hij getroost door Romelu Lukaku. "Hij is een belangrijk figuur in onze ploeg. Hij praat veel. Als jongere speler heeft hij me veel geholpen, zowel op als naast het terrein."