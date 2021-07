De Rode Duivels mogen terugkomen in september, met jong talent?

September: opwarmen tegen Estland & co

Eind volgende maand verzamelen de Rode Duivels weer in Tubeke. Daar maken ze zich op voor 3 wedstrijden in de voorronde van het WK van volgend jaar.

Op 2 september speelt de leider in groep E in en tegen Estland. Op 5 september volgt een thuismatch tegen Tsjechië. Op 8 september mag België nog eens uitpakken in Wit-Rusland.