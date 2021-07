De Gendt: "Van Aert is echt zo slecht niet, Pogacar zal zijn best mogen doen"

Wout van Aert droomt van de gele trui, maar hoogstens voor een paar dagen. Thomas De Gendt is er nog niet zo zeker van dat als Van Aert in het geel komt, hij die trui zo snel zal verliezen.

"Van Aert kon vorig jaar heel goed klimmen. Hij zegt wel de hele tijd dat hij niet goed in vorm is, maar ik geloof dat niet echt. Anders word je geen Belgisch kampioen. En gisteren zat hij er toch ook maar bij."

"Rijd maar eens 3,5 minuut dicht op Van Aert. Pogacar is heel goed, maar in de Tirreno heeft hij Van Aert toch ook niet op minuten kunnen rijden. Hij zal zijn best mogen doen, Pogacar."

"Maar het kan vandaag raar uitdraaien. Pas vanavond zullen we weten hoe sterk elke ploeg en elke klassementsrenner is."