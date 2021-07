Brazilië klopt Chili met 10 man en treft Peru in halve finale Copa

Enkele minuten later moest de thuisploeg met zijn tienen voort na een rode kaart voor Gabriel Jesus, die schuldbewust was na een zware ingreep. De Chilenen konden evenwel niet profiteren van het mannetje meer. Neymar en co. hielden de zege in Rio thuis.

Brazilië is de titelverdediger en door de coronacrisis plots ook het gastland. Tegen rivaal Chili maakte kort na de rust Lucas Paqueta de enige goal, de middenvelder was net ingevallen.

De goal van Brazilië:

Penalty's helpen Peru verder tegen Paraguay

Eerder op de avond had Peru Paraguay gewipt in Goiania. De match was een spektakelrijke rollercoaster met 6 goals, gekruid met een penaltyreeks.

Voor Paraguay begon de match het best, want aanvoerder Gustavo Gomez opende in de 11e minuut de score. Peru reageerde met 2 goals van Lapadula voor de rust. Paraguay verloor zijn aanvoerder met rood (2x geel) op slag van rust, wat de zaken flink compliceerde, maar toch kon Alonso voor een gelijke stand zorgen.

Toen Yotun Peru in de 80e minuut weer op voorsprong bracht, leek de buit binnen, maar Peru verloor toen ook een mannetje met een 2e gele kaart en Avalos zorgde in de slotminuut voor de 3-3. Geen verlengingen in Rio, maar wel strafschoppen moesten beslissen.

Daarin miste Paraguay 3 keer, Peru 2 keer. Trauco trapte de beslissende binnen.