Belgian Cats trekken zoals verwacht met Ann Wauters richting Tokio

Na hun knappe 3e plek op het EK hopen de Belgian Cats nu ook een medaille te behalen op de Olympische Spelen. Daarvoor doet bondscoach Philip Mestdagh dus ook een beroep op de afscheidnemende Ann Wauters.

"Naast het fysieke en het tactische en alles wat op het veld gebeurt, wordt het een hele zware opdracht in Tokio. Daarvoor zullen we Ann hopelijk kunnen inschakelen", legde Mestdagh uit.

"Het wordt ook een mentale competitie. We zullen lang van huis zijn, wat niet eenvoudig is, zeker omdat we veel op onze kamer zullen moeten blijven in een soort van isolement."

"Het is dus echt wel belangrijk dat je sterke figuren hebt die de ploeg kunnen helpen dragen in mentaal moeilijke situaties", vulde de bondscoach aan.

In Tokio komen de Belgen in een poule terecht met topland Australië, Puerto Rico en China.