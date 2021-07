"Toverende" Doku oogst internationale lof: van New York Times tot tweet Lineker

Een tweet van Gary Lineker. Drie alinea's bij The New York Times. En heel wat pluimen van de buitenlandse kranten. Hét grote lichtpunt van de Rode Duivels tegen Italië was Jeremy Doku. Een overzicht van de internationale lof voor de flankaanvaller.

3 alinea's in The New York Times

Het gerenommeerde "The New York Times" wijdt een volledig artikel aan de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK. "De Gouden Generatie van België zoekt naar een lichtpunt" is de titel van het stuk. "Een nederlaag tegen Italië heeft de verzameling sterren van België met lege handen naar huis gestuurd", klink het in de inleiding. "Maar eerst gunde het ons nog een blik op de toekomst." De Amerikaanse mediareus hint daarmee op Jeremy Doku. Het artikel wijdt 3 alinea's aan de flankaanvaller. "Het is moeilijk om niet in de ban te zijn van Jeremy Doku. Hij is een cartoonvoetballer. Hij dartelt langs verdedigers alsof ze figuurtjes uit zijn verbeelding zijn. Hij maakt een sprongetje voor hij versnelt, maakt schijnbewegingen en danst. De bal verlaat nooit zijn betovering."

Het was veelzeggend dat de verdediger die Doku een hele avond terroriseerde na afloop zijn broek weg gaf. Het was namelijk niet de eerste keer dat hij in zijn blootje werd gezet.

"Op een bepaald moment danste Doku naar binnen van de linkerkant. Langs één Italiaan, voorbij een volgende. Toen er een derde verscheen, ging hij ook daar voorbij. Waarom zou je het niet doen, als je het kunt? Het was veelzeggend dat Giovanni Di Lorenzo - de verdediger die Doku terroriseerde - na afloop zijn broek weg gaf. Het was namelijk niet de eerste keer dat hij in zijn blootje werd gezet." "Terwijl voor veel leden van de Belgische Gouden Generatie het avontuur eindigt, begin het verhaal voor Doku nog maar."

Tweet van Gary Lineker

Ook de Engelse voetballegende en presentator Gary Lineker was betoverd door de prestatie van Doku. "De jonge Jeremy Doku maakt me duizelig", tweette hij. "Er zullen clubs in de rij staan om hem vast te leggen."

Topic in buitenlands kranten

Ook heel wat buitenlandse kranten roemden Doku voor zijn flitsende prestatie. "Het was een verrassende zet van Roberto Martinez", vond de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. "Doku staat duidelijk verder dan Di Lorenzo. De verdediger was meer dan één keer kortademig wanneer Doku hem voorbij snelde."

Dit is een nieuwe stap in de ontwikkeling van Doku