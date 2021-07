Waar was Yannick Carrasco? "Bepaalde jongens hebben minder krediet"

In minuut 69 tegen Italië gooit Roberto Martinez Dries Mertens en Nacer Chadli in de strijd. Enkele minuten later raakt die laatste geblesseerd. Bijna iedereen verwacht dan dat Yannick Carrasco zijn kans krijgt, maar Dennis Praet is de vervanger van Chadli.

"Carrasco had ik ook wel verwacht", vertelde Gert Verheyen in de analyse na de match, "maar of dat een verschil had gemaakt, dat kun je nooit bewijzen."

"Het is duidelijk dat bepaalde jongens minder krediet hebben dan anderen. Dat is een beetje eigen aan elke trainer. Je hebt altijd jongens waar je hard in gelooft en die je het meer gunt, al zal geen enkele trainer dat ooit willen toegeven."