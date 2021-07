Van der Poel behoudt het geel: "Iedereen zal goed slapen vanavond"

Van bij de start was het werken voor Mathieu van der Poel. Hij sprong in de langste etappe van deze Tour mee in de ruime vlucht van de dag om zijn trui te verdedigen.

"Ik had wel verwacht dat er veel jongens in de vlucht wilden zitten vandaag, maar ik heb nog niet vaak gezien dat je op zo een manier een rit van 250 km rijdt. Zeker niet in een grote ronde. Iedereen zal goed slapen vanavond."

"Tijdens de rit heb ik een paar keer een aanval moeten counteren. Vooral van Kasper Asgreen en Wout van Aert om mijn gele trui te kunnen behouden."

"De groep keek zeker ook naar mij vandaag, maar dat is normaal. Het was heel zwaar en het was echt op de limiet. Ik ben tevreden dat ik de gele trui nog zeker één dag kan dragen. Maar het was zeker niet gemakkelijk vandaag."

"Als je de gele trui hebt, dan wil je die liefst zo lang mogelijk houden. We zullen morgen wel zien hoe het verloopt."

"Ik denk dat ik een beetje te zwaar ben om vlot over de bergen te gaan. Maar we zullen wel zien wat er mogelijk is."