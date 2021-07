UAE wordt eerste keer onder vuur genomen: "Ze rekenen op de stille afbraak van team rond Pogacar"

De Tour van 2020:

Voor UAE Emirates had de Tour van 2020 zowat het meest gedroomde scenario in petto.

Tadej Pogacar was vooraf zeker een factor om rekening mee te houden, maar wellicht hadden ook de bazen van de steenrijke ploeg bij de start in Nice niet durven te voorspellen dat hun Sloveense goudhaantje 3 weken later met het geel Parijs zou binnenrijden.

De ploeg was vorig jaar dan ook niet uitsluitend rond de Sloveen gebouwd. Met Alexander Kristoff was er nog een sprinter aan boord.

Het was een zet die meteen uitbetaald werd, want de bonkige Noor won de tumultueuze openingsrit en zou UAE toen al van het geel laten proeven.

Maar het was lang niet altijd rozengeur en maneschijn bij UAE. Integendeel: het klimmersblok dat Pogacar moest omringen, viel zwaar door de mand.

Fabio Aru was ook in de Tour van 2020 een schim van zichzelf. De Vuelta-winnaar van 2015 gaf er in de 9e etappe al de brui aan.

Zijn landgenoot Davide Formolo moest de fakkel mee overnemen, maar 2 etappes later zat ook zijn Tour er al op. Hij viel uit met een sleutelbeenbreuk.

David De la Cruz was uiteindelijk de belangrijkste lijfwacht in de bergen, maar de Spanjaard had in de eerste rit in Nice al een breuk in zijn heiligbeen opgelopen.

Ondanks alle ellende dronk UAE uiteindelijk champagne in Parijs. Niet zozeer dankzij de eigen ploeg, wel dankzij het wedstrijdverhaal.

Pogacar kon zich elke dag laten meeglijden in de Jumbo-Visma-trein en sloeg als een sluipmoordenaar toe op de voorlaatste dag.