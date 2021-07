Tadej Pogacar zag "superploeg" in zware rit: "Maar het heeft zeker zijn tol geëist"

"Ik had niet verwacht dat het vandaag zo zwaar zou zijn. Het was ook nog eens enorm warm op de fiets. Het heeft zeker zijn tol geëist."

"We waren trouwens niet de enige ploeg die vandaag heeft afgezien. Wij hebben zeker het meest afgezien, maar het was ook niet gemakkelijk voor de anderen."

"Het heeft veel krachten gekost. We kunnen na vandaag wel zeggen dat we een supersterke ploeg hebben. Dat moet ons motiveren voor het vervolg van deze Tour."

"In het peloton zeiden ze dat het aan ons was om te rijden, omdat ik de sterkste was. Maar dat ben ik niet altijd. Van Aert en Van der Poel kunnen goed klimmen, dus mochten we ze zeker geen 10 minuten geven."

In de achtergrond moesten de mannen van UAE vol aan de bak om niet met minuten naar de koplopers te gooien. Van de klassementsmannen nadert Vincenzo Nibali tot op 30 seconden van Pogacar.

Morgen zullen we allemaal met pijnlijke benen aan de start staan

"We zullen allemaal moeten recupereren van deze rit. Morgen zullen we allemaal met pijnlijke benen aan de start staan. Ik weet niet wat de impact morgen zal zijn van onze inspanningen, misschien zullen we de anderen enkel kunnen volgen."



Op de laatste klim plaatste Carapaz van INEOS nog een aanval en reageerde Pogacar niet meteen. "Ik heb zelf ook veel moeten geven vandaag. Zeker omdat ik met mijn ploeg vooraan reed en dus meer wind te verduren kreeg dan de anderen."

"Ik denk wel dat Carapaz de sterkste was vandaag in onze groep. Maar op het einde kwamen we toch opnieuw samen en ben ik blij met de afloop."