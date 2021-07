Sven Nys: "Van Aert maakt nog altijd kans om het geel te grijpen"

"Wout van Aert groeit en dat is een goed teken"

Elke dag kaart Christophe Vandegoor samen met zijn co-commentator in zijn podcast na over de voorbije koersdag. In de langste etappe van deze Tour losten Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar van geen vin.

"Het is logisch dat ze opnieuw in elkaars vaarwater komen. In het klassement staan ze gewoon op één en twee in de Ronde van Frankrijk, op 30 seconden van elkaar. Ze gingen elkaar echt niet laten rijden", zegt Sven Nys.

Zal dat ten koste gaan van hun frisse gevoel richting de Olympische Spelen? "Ik zie nu vooral Wout van Aert groeien en dat is een zeer goed teken. Er waren al momenten waar we hoopten dat Van Aert het geel zou grijpen, zoals in de tijdrit en in het openingsweekend. "

"Dat viel toen wat tegen, maar vandaag was hij indrukwekkend. Hij maakt kleine stapjes voorwaarts in zijn conditie, die al goed was", is Nys positief.