Sprintster Richardson test positief op cannabis en mist Tokio

Richardson heeft de positieve test vorige maand afgelegd tijdens een olympisch kwalificatietoernooi in de Verenigde Staten. Ze kwam toen tot een tijd van 10.86. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet van het overlijden van haar moeder te verwerken.

Naast Shelly-Ann Fraser-Pryce was Richardson de topfavoriete voor het goud op de 100 meter in Tokio. Door de positieve test moet ze nu dus de Olympische Spelen missen.

Cannabis staat bij het Wereldantidopingagentschap (WADA) op de lijst van verboden middelen. Een positief resultaat kan leiden tot een schorsing van een maand tot twee jaar.

Richardson plaatste ook een opvallende boodschap op Twitter. "Ik ben een mens", liet de 21-jarige sprintster weten.

In een interview met de NBC verduidelijkte ze die quote. "Zoals ik al tweette, ik ben een mens. We zijn allemaal mensen. Ik wil zo transparant mogelijk met jullie zijn. Of het nu goed of slecht gaat."