Renaat Schotte: "Als VDP dit weekend overleeft en aanklampt, komt hij in andere rode zone"

Renaat Schotte zag vrijdag "een geweldige etappe" in de Tour de France. In een babbel op onze Facebook-pagina stond onze vliegende reporter stil bij de gele kansen van Wout van Aert, de frisheid van Mathieu van der Poel en het niveau in deze Tour.

Niemand kan het ontkennen: in deze Tour is elke etappe tot dusver een lekkernij. "Dat komt door een samenloop van omstandigheden", zegt onze man ter plaatse. "Je hebt enkele generaties die er hun opwachting maken en je zit met een soort machtsvacuüm. Tadej Pogacar heerst momenteel, maar het is niet gezegd dat hij dat ook in Parijs zal doen." "Er blijft nog zoveel koers over. De eerste serieuze bergen moeten nog komen. En wat we gisteren gezien hebben, is hoopgevend. Vergeet tot slot ook de inbreng van Alpecin-Fenix niet." Zij hebben met Mathieu van der Poel het geel in handen. Lost Wout van Aert hem zaterdagavond af? "Gezien zijn positie doet hij zeker een gooi naar geel op weg naar Le Grand-Bornand." "De rit van vandaag zal een tikje te steil zijn voor Van der Poel en dan is Van Aert de eerste kandidaat om over te nemen." "Het is zeker nog niet verloren om een Belg in het geel te zien in deze Tour. De kans is zaterdag zelfs behoorlijk groot."

De andere rode zone voor Van der Poel?

Mathieu van der Poel moest na de etappe op adem komen. Rijdt hij zich niet stuk met de Spelen in het achterhoofd? Renaat Schotte: "Op dit moment nog niet, maar dat kan veranderen. Als hij ook zaterdag tot het gaatje gaat, dan kan dat de inspanning te veel worden zoals hem in het voorjaar ook deels overkomen is na Tirreno-Adriatico, of dat was toch de analyse achteraf." "De rit van vrijdag was ook redelijk op zijn lijf geschreven. Voor mij gaat hij tot nu toe niet over de limiet. Maar als hij zaterdag overleeft en ook zondag aanklampt, dan komt hij toch in een andere rode zone." En wanneer verlaat Van der Poel de Tour? "Zodra hij het geel kwijt is, zou hij snel uit de Tour kunnen verdwijnen. Maar dat zullen ze nooit met zoveel woorden zeggen." "Zijn ploeg wil het zo fair mogelijk spelen. Hij zei vooraf dat uitrijden de intentie is, maar de realiteit zal iets anders zijn."

"Wat elders tussen de plooien valt, is hier wereldnieuws"