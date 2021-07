RB Leipzig weekt Portugees André Silva los bij reeksgenoot Frankfurt

RB Leipzig wil Bayern München komend seizoen het vuur aan de schenen leggen in de Bundesliga. Met de komst van Silva krijgt de ploeg alvast een stevige kwaliteitsinjectie voorin. De Portugees was vorig seizoen namelijk goed voor 28 doelpunten in 32 competitiewedstrijden.

Na een mislukte passage bij AC Milan en een uitleenbeurt aan Sevilla belandde Silva 2 jaar geleden bij het Duitse Frankfurt. Daar vond het jeugdproduct van Porto zijn torinstinct terug met 40 doelpunten in 57 optredens.

Silva, die onlangs nog inviel op het EK tegen de Rode Duivels, zet nu toch opnieuw een stap hogerop in zijn carrière. De goaltjesdief zette zijn handtekening onder een contract van 5 jaar bij zijn nieuwe club.