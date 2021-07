Ploegentijdrit in Giro Donne is kolfje naar de hand van Trek-Segafredo

Sinds dit jaar noemt de Ronde van Italië voor vrouwen niet meer de Giro Rosa maar wel de Giro Donne. Dat komt omdat men besloot de Italiaanse rittenkoers tot het ProSeries-niveau te 'degraderen'.

In de ploegentijdrit van Fossano naar Cuneo kwam Trek-Segafredo met onder meer Lucinda Brand, Lizzie Deignan, Elisa Longho Borghini en Ruth Winder met een enorm sterk ensemble aan de start. Winder kwam uiteindelijk als 1e over de streep en is ook meteen de 1e leidster.

In de einduitslag moesten Team SD Worx en Alé BTC Ljubljana tevreden zijn met een respectievelijk 2e en 3e plaats. Het Belgische Lotto-Soudal eindigde buiten de top 10.