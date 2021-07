Lionel Messi schittert op graffitiportret in geboortestad Rosario

"Van een ander melkwegstelsel ... en van mijn wijk", staat op de muurschildering te lezen. De tekening is 14 meter hoog en 8 meter lang en prijkt op een muur van een flatgebouw in La Bajada, de wijk waar Messi woonde in zijn jeugd.

Het gebouw staat tegenover de lagere school waar de aanvoerder van de Argentijnse nationale ploeg op de banken zat.

Op de graffititekening staat Messi met baard, zonder shirt van Barcelona of de Argentijnse nationale ploeg. Centraal is een ander beeld te zien van de kleine Lionel Messi die met een bal speelt.

Messi heeft op de muurschildering twee schoenen met veters om de nek hangen: een zwarte en vuile en een vergulden. Dat is een verwijzing naar de gouden schoen voor Europese topschutter in een seizoen, een onderscheiding die hij al zes keer kreeg.

Het voetbalicoon staat sinds gisteren niet meer onder contract bij Barcelona. Hij is momenteel aan de slag op de Copa America met Argentinië. Morgen staan de Argentijnen tegenover Ecuador in de kwartfinales.