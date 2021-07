Leeft België-Italië ook in de Tour? "Wie is KDB?", "Pffffff" en "Hoe laat?"

Thomas De Gendt is meestal een goeie voorspeller. Wat denkt hij: speelt Kevin De Bruyne vanavond of niet?

"Wablieft?", schrikt De Gendt al lachend. "Wie is dat? Ik heb geen idee. Hij zal misschien invallen in de tweede helft."

Zal De Gendt de match van de eerste tot de laatste minuut volgen? Hij blaast eens luid: "Pfff: voetbal interesseert me niet zo."

"De rest van de ploeg zal wel kijken in onze bus. De vorige keer (tegen Portugal) heb ik me bij hen gezet voor de sfeer. Het is grappig om te zien hoe ze er in opgaan."

"Waarschijnlijk zal ik me dus weer in de bus zetten, maar meer om mijn ploegmaats te bekijken dan de match."