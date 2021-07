Lacht Mark Cavendish groen na de bergen? "We gaan ervan uit dat hij Parijs haalt"

"Dan hebben we ook de eerste twee bergetappes achter de rug en we zullen zien hoe hij daar presteert. Groen maakt veel uit, maar hij heeft al twee ritzeges en die waren enorm belangrijk."

"We hebben afgesproken om maandag op de eerste rustdag te kijken waar we staan", legt ploegleider Tom Steels vandaag uit.

Zijn conditie is oké. De Cavendish van 5 jaar geleden was niet beter. We gaan ervan uit dat we in Parijs geraken, maar de bergen doen er mee hun zegje over.

Het is geen geheim: de voorbereiding van Cavendish op de Tour was apart. Heeft hij voldoende kunnen trainen op het klimwerk? Moet hij de tijdslimiet vrezen?



"Er bestaat altijd een kans om buiten tijd aan te komen als sprinter, of je nu bergop getraind hebt of niet. Mark heeft hard getraind en is altijd blijven werken richting de Tour, ook al was zijn selectie er op het nippertje."

"Zijn conditie is oké. De Cavendish van 5 jaar geleden was niet beter. We gaan ervan uit dat we in Parijs geraken, maar de bergen doen er mee hun zegje over. Over de sprints hoeven we ons geen zorgen te maken, maar de bergen zijn niet zijn dada."

Steels geeft nog aan dat er over het record van Eddy Merckx (34 ritzeges in de Tour, Cavendish telt er 32) niet gesproken wordt en staat ook stil bij de toekomst van de Brit. Kan hij zijn carrière nog wat verlengen?

"Het is ook een mentale kwestie. Fysiek ga je er niet op vooruit, maar je weet na gisteren dat er puur op snelheid weinig renners hem kunnen verslaan. Dat maakt de beslissing om er nog een jaar bij te doen nog makkelijker."