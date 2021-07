Joao Felix zo'n 2 maanden out na operatie aan zijn rechterenkel

De 21-jarige Portugees werd afgelopen zondag met Portugal door de Rode Duivels uit het EK geknikkerd. Volgens sportkrant AS zou de operatie nodig zijn geweest om botuitgroei uit te vijlen in het onderste uiteinde van het kuitbeen. Felix sukkelde al sinds november vorig jaar met last aan de enkel.

De ploegmaat van Yannick Carrasco werd in mei kampioen van Spanje. In de zomer van 2019 maakte hij voor 127 miljoen euro de overstap van Benfica naar Atlético Madrid.

Het EK werd een tegenvaller. Hij speelde slechts 37 minuten mee met de Portugezen, allemaal in de 1/8e finale tegen België die met 1-0 werd verloren. Het betekende dan ook het einde van het toernooi voor Portugal.