Italianen na zege: "Grote overwinning tegen een grote ploeg"

Volgende week dinsdag staat Italië tegenover Spanje in de halve finales. "De weg is nog lang, er staan nog 2 matchen op de kalender", maakt Mancini zich sterk. "Maar laat ons eerst genieten van deze overwinning. Daarna zullen we aan Spanje denken."

"Om een team als België te kloppen heb je iedereen op niveau nodig en dat is exact wat er gebeurd is", reageerde hij na de kwartfinale. "Ik denk dat we op geen enkel moment de mindere waren."

Meer reacties uit het Italiaanse kamp:

Leonardo Bonucci (verdediger): "We hebben met ons hart gespeeld, we hebben ons opgeofferd, we hebben laten zien dat we kunnen afzien. Dat maakt de overwinning nog mooier. Elke dag voegen we iets toe aan dit avontuur."



Marco Verratti (middenvelder): "We hebben veel opgeofferd, maar vanavond gaan we vieren. Omdat dit een grote overwinning is tegen een grote ploeg. We dragen deze zege op aan Spinazzola. Hij heeft een sterk EK gespeeld, zijn blessure betekent een groot verlies voor ons."