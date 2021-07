IN BEELD: Dolle tifosi wachten José Mourinho op in Rome

Hij liet een tijdje op zich wachten, maar José Mourinho is vrijdag geland in Rome. De coach tekende in Roma een contract voor drie seizoenen. Hij volgt zijn landgenoot Paulo Fonseca op.

Mourinho werd vandaag overgevlogen naar Italië. Leuk detail: Dan Friedkin, de Amerikaanse eigenaar van Roma zat zelf in de cockpit van Mourinho's vliegtuig. De stinkend rijke Friedkin is immers ook piloot en verzamelaar van antieke vliegtuigen.

Enkele uren eerder had Mourinho zijn aankomst zelf aangekondigd. "Supporters van Roma, ik ben bezig met mijn spullen te pakken. Tot binnenkort. Ik kom eraan", zei de Portugees in het Engels en het Italiaans in een video die door de club verspreid werd.