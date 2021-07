Een roes gesterkt door Eriksen: herhaalt Deense sprookjeszomer van 1992 zich?

Niemand was het opgevallen, tot hij er op de persconferentie zelf over begon. Na de cruciale zege tegen Rusland wees Denemarken-trainer naar een rood armbandje rond zijn pols. "Ik heb nog nooit sieraden gedragen in mijn leven", begon hij zijn verhaal. "Dit is de eerste keer. Een rood armbandje met een kleine voetbal eraan. Het is Christian (Eriksen, red.) die nog steeds bij ons is. Ik denk nog steeds vaak aan hem. Hij is ons hart en ons ritme."

Hjulmand met het bewuste rode armbandje rond zijn pols

Nationale identiteit

Het is symbolisch voor het aura rond de Deense nationale ploeg. Sinds het drama met de hartaanval van Christian Eriksen leeft het team op emoties. De Rode Duivels merkten de begeestering al tijdens hun duel in Kopenhagen. Een lijn die Denemarken wist door te trekken tegen Rusland (4-1), Wales (4-0) en Tsjechië.

"Iedereen heeft ontdekt dat er meer is in het leven dan voetbal", vertelde voormalig Genk-speler Joakim Maehle na de kwartfinale. "Het maakte van ons een sterker geheel. Niet alleen ons team, maar gans Denemarken."

Wat er gebeurde met Eriksen zal deel worden van onze nationale identiteit. Lykke Friis

De Deense kroonprins Christian ruilde voor de match tegen Rusland zelfs zijn blauwe blazer in voor een shirtje van Eriksen. Niemand is de aanvoerder vergeten. Lykke Friis, een voormalige Deense minister, verwoordde het zo: "Wat er gebeurde met Eriksen zal deel worden van onze nationale identiteit. Zeker de weerbaarheid die het hele land toonde." "Iedereen in Denemarken praat nu dat dit wel eens een herhaling van 1992 zou kunnen worden. Die sprookjeszomer zit in ieders gedachten."

Prins Christian ruilde zijn blauwe blazer voor een shirt van Eriksen.

In de voetsporen van generatie '92

Gisteren was het exact 29 jaar geleden. De dag dat Denemarken in 1992 de EK-finale won tegen Duitsland (2-0). Het meest waanzinnige winnaarsverhaal ooit. Pas 1 1 dagen voor de start van het EK wisten de Scandinaviërs namelijk pas dat ze mochten deelnemen aan het toernooi. Als gevolg van de oorlog moest Joegoslavië zich vlak voor de eindronde in Zweden terugtrekken. Denemarken nam het plekje in en ging vooral door een onklopbare Peter Schmeichel "all the way".

Onder meer zijn zoon Kasper hoopt in de voetsporen van de legendes te treden. "We hebben nog steeds honger om te winnen en we willen niet stoppen", vertelde aanvoerder Simon Kjaer. "Het doel is om de prestatie van het Deense nationale team in 1992 te evenaren." Met Christian Eriksen als drijfveer.