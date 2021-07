De Bruyne verrast: "Scheuring opgelopen tegen Portugal, maar heb alles gegeven"

Courtois: "Had het gevoel dat we nog eens zouden scoren"

"Het komt hard aan, dit is een tik", reageert Thibaut Courtois snel na de uitschakeling in de kwartfinales. "Je staat tegen een hele goede ploeg te spelen. Ze begonnen misschien iets gretiger aan de match, maar de keeper doet een geweldige redding."



"De eerste goal geven we te makkelijk weg, bij de tweede moesten we misschien uitstappen", vindt de nationale doelman.

"We kwamen nog terug tot 1-2 en ik had het gevoel dat we nog een keer konden scoren, maar het was het verhaal van net niet. Twee keer kwam een voorzet net niet aan."

Was dit de laatste kans op een EK voor deze generatie? "3 jaar is misschien nog lang, ja", geeft de doelman toe, "maar eerst komen de Nations League en het WK eraan."