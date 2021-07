Cant na overlijden van Verschueren: "Veldritwereld verliest talent"

Het nieuws van het overlijden van Jolien Verschueren kwam ook hard aan bij Sanne Cant. "Het is schrikken dat zoiets kan gebeuren", vertelde de veldrijdster. Ook Tim Merlier reageerde ondertussen al.

De 31-jarige Jolien Verschueren verloor afgelopen nacht de strijd tegen kanker. "Dat is heel droevig nieuws natuurlijk", vertelde haar collega Sanne Cant. "Ik wist dat het al een aantal maanden redelijk slecht ging met haar. Ik wist dat het nieuws elk moment zou kunnen komen. We zijn van hetzelfde jaar, we zijn even oud. Het is schrikken dat zulke dingen nog kunnen gebeuren."

"Lieve, stille collega"

Cant houdt goede herinneringen over aan Verschueren. "We hebben wel wat duels uitgevochten. Het was altijd leuk om tegen haar te strijden. Jolien was een goede renster."

"Ze was meer een klimmerstype. In wedstrijden zoals de Koppenbergcross denk ik dat ze echt tot haar recht kwam. Daar kon ze zich uitleven. Het is wel een talent dat de veldritwereld verloren heeft." "Ik zal haar herinneren als een lieve, stille collega."

Merlier: "Misschien een aandenken op de Koppenberg"