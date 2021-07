Bashir Abdi zet alles op de marathon in Tokio en loopt geen 10.000m

Het plan van Abdi was altijd om zich op de olympische marathon te concentreren, maar begin juni plaatste hij zich in Birmingham ook voor de 10.000 meter en begon hij toch te twijfelen.



In recente interviews gaf Abdi nog aan dat de combinatie doenbaar kon zijn omdat er negen dagen zitten tussen de 10.000 meter op 30 juli en de marathon op 8 augustus, maar nu heeft hij toch beslist om de 10.000 meter te laten voor wat het is.

In de hete, vochtige omstandigheden van Tokio zou die wedstrijd zijn marathon kunnen hypothekeren. De olympische marathon vindt niet in Tokio plaats, maar 1.000 kilometer meer naar het noorden in Sapporo.